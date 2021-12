Vrijwilligers knappen belangeloos verwaarloosde tuinen op

"Dit is inmiddels de vierde tuin die we opknappen", vertelt coördinator Cor Kwakernaak van het tuinproject. "De werkzaamheden wisselen; het is vooral snoeien, schoonmaken en aanplanten. En de schutting, dat is ook vaak een ding."

Vrijwilligers

Stichting Present De Wâlden is nog op zoek naar extra vrijwilligers, of bedrijven die iets bij kunnen dragen aan het project. Meer informatie is te vinden op de website van Stichting Present De Wâlden.