Geen publiek bij OKT en EK in Thialf: "Schadepost van zeven cijfers"

Dat zegt Jeroen Kraaij, commercieel directeur van schaatsbond KNSB, tegen de NOS. De bond werd niet verrast door de verlenging van de coronamaatregelen. "We hielden al twee weken rekening met dit scenario. Organisatorisch waren we hier op voorbereid. Vorig jaar hebben we ook al met dit bijltje gehakt. We gaan er maar het beste van maken."

Kraaij zegt dat de KNSB opnieuw op financiële steun rekent. "Er is nog geen concrete toezegging gedaan door het ministerie van VWS. Maar we rekenen erop dat het naar volle tevredenheid wordt opgelost. Al blijven we, ondanks dat, met een fikse kostenpost zitten."

70.000 kaartjes

Het olympisch kwalificatietoernooi is van 26 tot en met 30 december. Nederlandse schaatsers kunnen dan startbewijzen verdienen voor de Winterspelen in Peking. Voor het toernooi in Thialf waren een kleine 50.000 kaarten verkocht.

Op 7, 8 en 9 januari is het EK afstanden in hetzelfde ijsstadion. Daarvoor waren zo'n 20.000 tickets de deur uitgegaan.

Zoveelste toernooi

Het afgelopen seizoen was er ook al geen publiek bij het schaatsen in Heerenveen. Toen ging het om tal van toernooien: de NK's afstanden, allround en sprint, het WK-kwalificatietoernooi, twee wereldbekers, de EK's allround en sprint én het WK afstanden.

"Schaatsen anno nu is een televisiesport", zegt Kraaij. "We gaan er daarom maar een feest van maken voor de televisiekijkers thuis."