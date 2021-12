Nieuw werk bij Caparis: productie van elektrische autootjes

Het doel is om achttien van die wagentjes te maken. Daar kunnen ze een paar maanden de tijd voor, om de kinderziektes eruit te halen en om eraan te wennen.

Tien tot vijftien medewerkers gaan ermee aan de slag. "Dit is geweldig", zegt algemeen directeur Alex Bonnema enthousiast. "We hadden een paar jaar geleden niet gedacht dat we nu auto's zullen maken. Als het bevalt, dan kunnen we tientallen, of mensen zelf honderden van deze autootjes maken."

Allroundmonteur Hille Bleeker is een van de eersten van Caparis die ze in elkaar zet. "Het is hartstikke mooi om dit te doen. Het is allemaal nog wat nieuw en het is wel wat anders dan inpakken. Het is een hele uitdaging.