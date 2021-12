Harkemase Boys niet bang voor RKC: "We zijn niet met die lui bezig"

De selectie van Harkemase Boys leeft al weken toe naar dit bekerduel, weet aanvoerder Henny Bouius. "Sinds de vorige bekerwedstrijden tegen Katwijk en DOVO wisten we dat deze wedstrijd eraan kwam. Toen de competitie stil kwam te liggen, was er nog maar één ding en dat was deze wedstrijd. Het is zeker de wedstrijd van het jaar."

Publiek wordt gemist

Daar sluit Bosma zich bij aan. "Voor de club is het fantastisch. En voor de jongens ook." Toch mist er wel wat woensdagavond: "Het blijft een open deur, maar het is jammer dat er geen publiek bij is."

Dat vindt Bouius ook: "We missen ze enorm, dat merk je gewoon. Het moet nu uit onszelf komen. Dat komt ook wel goed, alleen kunnen ze die net even over het dode punt helpen."