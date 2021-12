Scholen balen van late besluit eerdere kerstvakantie: "Laat het dan op tijd weten"

Verschillende scholenkoepels laten weten dat het zo laat is dat ze het nieuws te horen krijgen en dat ze nu te weinig tijd hebben om zich voor te bereiden op volgende week. Want dat is nog de grote vraag: krijgen leerlingen volgende week echt vakantie, of is het wel de bedoeling dat ze thuisonderwijs krigen?

Directeur-bestuurder Hans Greidanus van het PCBO in Leeuwarden is 'not amused' "Minister Slob was heel duidelijk: we gaan ervoor om de scholen open te houden. En de PO-raad zei ook: als het wel anders moet, laat het dan op tijd weten. Dat had voor afgelopen weekend moeten zijn."

Minder verspreiding van virus

Maar in plaats van afgelopen week lekte dinsdag uit dat het demissionaire kabinet de vakantie naar voren wil halen. Het idee is dat de kinderen dan minder contact met elkaar hebben en de kans op verspreiding van het virus ook minder groot is.