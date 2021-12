Meerkosten van renovatie Afsluitdijk lopen op tot 400 miljoen

Statenlid Rendert Algra van het CDA maakt zich grote zorgen over de oplopende kosten en vertraging bij de aanpak van de Afsluitdijk. Hij stelde eerder ook diverse vragen in provinciale staten over de overlast en de meerkosten.

In juni bleek al dat het project een tegenvaller had van 120 miljoen euro. Nu blijkt dat dit al is opgelopen tot zo'n 400 miljoen euro. "Het gaat wel hard, driemaal over de kop in een paar maanden tijd. Dat kan natuurlijk niet", vindt Algra.