Gedeputeerde Staten wil een 'wolventerritorium' in Zuidoost-Fryslân

Eigenaren van vee in een wolventerritorium kunnen maatregelen nemen die staan in de zogenoemde Faunaschade Preventiekit Wolven van BIJ12.

Aan de ene kant wil de provincie voorkomen dat schapen en ander vee slachtoffer worden van de wolf, aan de andere kant moet de wolf zelf ook worden beschermd.

Advies wolvenconsulent

Verder wil Gedeputeerde Staten een wolvenconsulent benoemen. Die kan veehouders gratis adviseren en helpen bij de aanvraag van een subsidie.

De maatregelen worden genomen op advies van de Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân, die in maart is ingesteld. Harry Oosterman is voorzitter van de projectgroep, die het probleem in beeld moet brengen en de provincie advies geeft over wolvenschade en maatregelen.