Verdachte van betrokkenheid bij dood Ida Klijnstra op vrije voeten

Ida Klijnstra-Kuipers werd in 2008 dood aangetroffen in haar woning in De Blesse. In november werd bekend dat er twee verdachten zijn aangehouden. Naast de man uit Wolvega werd ook een 39-jarige man uit Heerenveen aangehouden. Die verdachte zit nog wel vast.

Het gaat om de zoons van de 50-jarige man uit Franeker die gezien werd als de hoofdverdachte. Hij bracht zichzelf om het leven toen de politie hem wilde oppakken.

Hoger beroep

Eind november bepaalde de rechtbank dat de verdachte uit Wolvega 90 dagen langer moest vastzitten. Advocaat Tjalling van der Goot ging daar tegen in beroep. Het gerechtshof heeft dat beroep dus gehonoreerd.

De verwachting is dat in februari 2022 een openbare zitting volgt over de zaak.