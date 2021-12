KNVB stelt Friese assistenten aan voor de Friese derby

De Friese derby bij Omrop Fryslân

Vanaf woensdag is er elke dag aandacht voor de Friese derby. We kijken vooruit met Cambuur-speler Doke Schmidt, die zijn carrière begon bij sc Heerenveen. En we zoeken Heerenveenster sterspeler Joey Veerman en Cambuur-aanvoerder Erik Schouten, die goed bevriend zijn, op in Volendam.

Op vrijdag en zaterdag trainen beide clubs nog voor het duel op zondag. Alles wat er op en bij de trainingen plaatsvindt, is te volgen bij Omrop Fryslân. Op de wedstrijddag is er een extra radioprogramma van 11.00 uur tot en met 15.00 uur met integraal verslag van de derby en analyses van oud-spelers Joey van den Berg en Sandor van der Heide.