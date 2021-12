Van molen tot koetshuis: provincie steekt 1,5 miljoen in monumenten

De 1,5 miljoen gaat naar Rijksmonumenten, maar ook naar gemeentelijke monumenten en karakteristieke gebouwen. Zo krijgt bijvoorbeeld molen De Zwaluw in Burdaard nieuwe wieken.

De monumenten staan in Damwâld, Leeuwarden, Minnertsga, Hommerts, Dronryp, Wânswert, Fochteloo, Piaam, Beetsterzwaag, Deinum, Marsum, Burdaard, Menaam, Lollum, Sintjohannesga, Jislum, Ferwert, Jorwert, Bakhuizen, Oentsjerk, Aldegea, Heeg, Ryptsjerk, Nijetrijne en Goutum.

Klinkend erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft eenmalig ook een subsidieregeling voor 'klinkend erfgoed' zoals orgels en klokken opengesteld. Met deze subsidie kan het grootste deel van de restauratie van deze kostbare instrumenten wordt betaald.

Een van de aanvragen betreft het uurwerk van de kerk in Deinum. Dat is een smeedijzeren torenuurwerk uit 1589 van uurwerkmaker Pieter Andries. Daarvan zijn in Fryslân nog maar drie bewaard gebleven. Na een restauratie kan het uurwerk weer in gebruik worden genomen, zo is de bedoeling. Ook het torenuurwerk van Wânswert en de orgels van Damwâld, Hommerts en Leeuwarden worden opgeknapt.