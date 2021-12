Franeker schakelt alle lichten uit voor sterrenhemel-project Daan Roosegaarde

Franeker is opgenomen op initiatief van Merk Fryslân, dat graag aandacht wil voor het Waddengebied. Er is een film gemaakt waar ook burgemeester Marga Waanders van Waadhoeke in aan het woord komt. Zij is er trots op dat haar stad de sterren weer even naar de inwoners brengt.

Verborgen lichtvoorstelling

"Ik realiseerde me dat er iedere nacht een geweldige lichtvoorstelling in onze lucht verborgen is", zegt Roosegaarde. "Seeing Stars brengt de sterren terug naar onze eigen straat. De sterren zijn één lichtschakelaar van ons verwijderd."