Alle volwassenen kunnen in januari boosterprik krijgen

In dezelfde persconferentie vertelde demissionair premier Rutte dat basisscholen een week eerder kerstvakantie krijgen. Vanaf volgende week zijn basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs en buitenschoolse opvangen dicht. "We hebben moeilijke gesprekken gehad. Dit leidt onherroepelijk tot leervertragingen en allerlei praktische problemen.

Maar we konden het signaal van de omikronvariant niet negeren."

Maatregelen tot en met 14 januari

Verder worden de maatregelen die op dit moment gelden verlengd tot en met vrijdag 14 januari. Dat betekent dat de meeste winkels alleen open mogen tussen 5.00 en 17.00 uur, dat er geen publiek bij sportwedstrijden mag zijn en dat op veel plekken het coronatoegangsbewijs en een mondkapje verplicht is.

Steunpakketten worden daarom ook verlengd, kondigt Rutte aan. "We realiseren ons heel goed dat het ontzettend ingrijpend en verdrietig is. Die pijn kunnen we helaas niet zomaar wegnemen. We vragen veel aanpassingsvermogen van ondernemend Nederland."

Daarnaast blijft het advies van kracht om maximaal vier mensen thuis te ontvangen. "Er komt dus ook geen uitzondering voor de kerst en oud en nieuw. Juist de mensen die ons lief zijn, moeten we willen beschermen."

Bereidheid wordt groter

Over één feit was Rutte optimistisch: in een recent onderzoek kwam naar voren dat de bereidheid van mensen om zich aan de maatregelen te houden groter wordt. "Blijkbaar willen we dat voor elkaar doen. En blijkbaar geloven mensen vaker dat hun eigen gedrag het verschil kan maken. Dat is een vorm van vertrouwen in elkaar. Daar ben ik blij mee, zeker met het oog op wat er nog op ons af kan komen. "