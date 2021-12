FNP verbaasd over aankoop grond op De Burd, bij De Hege Warren

De FNP zou geruchten hebben gehoord dat gedeputeerde staten voorsorteren op het kanaal. Maar de Staten hebben daar nog geen besluit over genomen en er is ook nog geen geld voor apart gezet, stelt de partij. "We zouden het heel vreemd vinden", zegt Wopke Veenstra.

Niet voldaan aan voorwaarden

Als er sprake is van een 'anticiperende aankoop', dan zou het college volgens Veenstra z'n boekje te buiten gaan. Want zoiets mag alleen als er definitieve besluiten liggen van Provinciale Staten. En ook moet er geld beschikbaar zijn en een goedgekeurd gebiedsproces liggen. Aan die voorwaarden is nog niet voldaan.

De Burd is onlangs opnieuw ingericht voor duurzaam agrarisch natuurbeheer. De noordkant van De Burg ligt op een mogelijk tracé voor een nieuwe vaarweg door De Hege Warren.

De kwestie wat er met het veenweidegebied van De Hege Warren moet gebeuren, speelt al jaren: