Marrit Steenbergen naar WK en heeft eindelijk plezier in zwemmen terug

Het zijn drukke, maar mooie tijden geweest voor Steenbergen. Een maand geleden werd ze voor het eerst in haar carrière Europees kampioen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom op dat EK het ene na het andere persoonlijke record en daarmee lijkt ze in bloedvorm te zijn.

Er is een oorzaak aan te wijzen voor haar goede prestaties. "Ik heb het plezier helemaal weer terug in het zwemmen", vertelt Steenbergen in het Pieter van den Hoogeband-zwemstadion, waar ze met een deel van de Nederlandse ploeg traint.

Zin terug in Napels

Wedstrijden in de International Swimming League (ISL) in Italië bezorgden Steenbergen weer plezier. "Toen we naar Napels zijn gegaan, dat was eind augustus, heb ik echt het plezier teruggevonden in het zwemmen. Ik ben er iets anders naar gaan kijken. Dat de prestaties weer vooruitgingen heb ik ook wel nodig om er plezier in te hebben."