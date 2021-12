Jousters tegen brûsplak: "E.A. Borgerstraat heeft z'n capaciteit bereikt"

Wethouder Roel de Jong, die over kunst en cultuur gaat, vindt het echter wel een goede locatie. "Sporthal De Stuit is een locatie waar we sport, cultuur en maatschappelijke activiteiten kunnen combineren. Dat is gunstig. Ook financieel is het goed, want gebouwen worden zo intensief gebruikt. En het is een locatie in het centrum, dat voor iedereen makkelijk te bereiken is."

De gemeenteraad is al akkoord met het reserveren van geld voor het brûsplak. Maar een motie gaf wel de opdracht aan het college om uit te zoeken wat de zorgen zijn over de meerdere opties die er zijn voor een locatie van het brûsplak.

Gemeente wil in gesprek

"Wij begrijpen de zorgen. Daar moeten we goed met de omwonenden over praten", geeft De Jong aan. Hij vertelt verder te willen onderzoeken wat de verwachtingen zijn wat de drukte betreft, al is hij daar ook reëel in. "We hebben eerder de afweging als college al gemaakt. Als je meer activiteiten hebt, komen er ook meer bewegingen. Dat levert ook meer lawaai en drukte op."