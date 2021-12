Coronanieuws 14 december: Alle maatregelen verlengd tot 14 januari

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) doet een oproep aan de aangesloten huisartsen om te helpen bij de boostervaccinatie tegen het coronavirus, als zij daartoe in staat zijn. Maar die hulp is vrijwillig, er komen geen landelijke afspraken over de hulp, laat de organisatie weten.

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge wil het tempo van de boosterprikken opvoeren. De huisartsen zouden daar ook bij moeten helpen. Volgens de LHV hebben huisartsen in veel regio's helemaal geen ruimte om bij te springen "omdat het daar al moeilijk is om de reguliere huisartsenzorg in de lucht te houden".