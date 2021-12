94 coronapatiënten in Friese ziekenhuizen | 'Basisscholen week eerder dicht'

Het Rode Kruis in Fryslân zoekt vrijwilligers omdat de organisatie de laatste tijd vaak wordt gevraagd te helpen. Dat heeft twee oorzaken. Er worden enerzijds steeds meer asielzoekers opgevangen in Nederland, en anderzijds zijn er vanwege de coronasituatie meer mensen nodig.

Een speciale training is volgens het Rode Kruis niet nodig, het is met name belangrijk dat de mensen vlug in kunnen worden gezet. Dat kan bijvoorbeeld als gastheer in een zorgcentrum, of als steun voor de GGD op een vaccinatielocatie.