Brandbrief naar Buma: 'Bespreek kwijnende horeca in Veiligheidsberaad'

Ze vragen burgemeester Buma om in de landelijke overleggen, zoals in het Veiligheidsberaad, de zorgelijke situatie door te geven. Het gaat om onduidelijkheid over de maatregelen, personeel dat verdwijnt en dat de steun onvoldoende is.

De ondernemers vinden het oneerlijk dat de horeca steeds de grootste klappen krijgt, zegt Ton Eijer van de Leeuwarder afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.