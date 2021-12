Gigantische maanvis aangespoeld op het strand van Ameland

Medewerkers van RTZ & Dierenambulance Ameland en Natuurcentrum Ameland hebben de vis uit het water gehaald. Op het strand bleek dat de maanvis bijna twee bij twee meter groot was. Het gewicht van een volwassen exemplaar is gemiddeld 1000 kilo.

De maanvis wordt voor onderzoek overgebracht naar Naturalis in Leiden. Daar moet ook duidelijk worden hoe zwaar het dier is.

In 2013 spoelde er ook al een dode maanvis aan op Ameland en nog een jaar eerder werd een levend exemplaar gevonden. Ook op Terschelling is al eens een dode maanvis aangespoeld. Dat was in 2018.