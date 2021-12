VIDEO: Stellingwerven herdenken rampjaren en dreiging Bommen Berend

De jaartallen 1672 en 1673 zijn twee belangrijke jaren in de Friese geschiedenis. Frankrijk, Engeland, Münster en Keulen vormden het grootste leger sinds de Romeinse tijd en de verdediging van Nederland was slecht. Bommen Berend, de bisschop van Münster, probeerde in 1673 vanaf de zuidkant Fryslân binnen te vallen. De geschiedenis zal in 2022 en 2023 tot leven gebracht worden, onder andere in de Stellingwerven.