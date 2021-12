Aantal faillissementen loopt landelijk op, maar schade in Fryslân valt nog mee

Het aantal faillissementen in Fryslân valt mee. Het afgelopen jaar waren het er een kleine 70. Landelijk gezien loopt het nu behoorlijk op. In november alleen waren het er 166, in oktober 106.

Volgens Arnold Zwaagstra van Bureau Benedictus in Garyp, een bedrijf dat gespecialiseerd is in schuldhulpverlening aan ondernemers en particulieren, loopt Fryslân altijd achter het landelijke beeld aan. "Ik weet niet of dit stilte voor de storm is. Het zou niet raar zijn als er een bedrijf omvalt. Dat hoort bij een gezonde economie."