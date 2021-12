Grote drukte bij kerstpakkettenleveranciers: "We kunnen veel, maar dit gaat niet lukken"

De drukte bij de kerstpakketten merkt PostNL ook. De bezorgers lopen de komende dagen over van de kerstkaarten en -pakketten.

"Op dit moment kom ik bij 170 adressen", begint postloper Jeanina Bakker haar verhaal. Haar route ligt in Heerenveen. "Gewoonlijk is dat tussen de 80 en 100. Dan kun je dus zien hoeveel erbij gekomen is. En dan is maandag ook nog een rustige dag. De rest van de week is het nog drukker. Maar wij moeten gewoon rustig blijven. Je kunt niet harder werken dan je doet."