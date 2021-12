Van der Weijden zwemt 80.000 euro bij elkaar, in 2023 Elfstedentriatlon

In vier dagen heeft Van der Weijden zo'n 80.000 euro bij elkaar gezwommen. Zijn doelbedrag was 35.000 euro, dat heeft hij dus meer dan verdubbeld. De opbrengst van de actie is bedoeld voor onderzoek naar kanker bij mensen met een verstandelijke beperking.

Van der Weijden begon vrijdagochtend in een speciaal streamingszwembad in Dokkum aan zijn zwemtocht van vier dagen. Hij zwom iedere dag ongeveer 50 kilometer. In zijn zwembad ging hij symbolisch bij alle elf Friese steden langs. Om hem te steunen konden mensen in een soortgelijk zwembad naast hem een stukje meezwemmen.

Zwemmen, fietsen en rennen

In 2023 wil Van der Weijden de Elfstedentocht in triatlonvorm doen. Hij gaat dan 200 kilometer zwemmen, 200 kilometer fietsen en 200 kilometer lopen.

"Nu was het fantastisch om de Elfstedentocht virtueel te zwemmen, in een lekker warm zwembad. Maar ja, de echte Elfstedentocht is natuurlijk wel wat anders", zei de zwemmer. "En daarom zal ik rondom juni 2023 opnieuw het Friese water ingaan en zal ik weer langs de elf steden zwemmen. Dit keer niet voor de Elfstedentocht, maar voor de Elfstedentriathlon."