Boeren willen Schiphol kopen om stikstofprobleem op te lossen

Volgens Van Keimpema heeft Schiphol 'niet veel toegevoegde waarde' voor Nederland. "Volgens mij volstaan de helft minder vluchten ook. Er zijn op Schiphol veel mensen die overstappen. Daar heeft Nederland helemaal niets aan. Moet je zoiets wel willen in zo'n klein land?"

"De wereld op zijn kop"

Farmers Defence Force vindt het vooral oneerlijk dat in hun ogen de boeren wel en grote vervuilers als Schiphol niet door de overheid aangepakt worden. "De overheid laat grote uitstoters en vervuilers stil met rust, terwijl boeren die allemaal een vergunning hebben, moeten inleveren of zelfs moeten wijken voor de illegale uitstoot van Schiphol. Het is de wereld op zijn kop." De op korte termijn georganiseerde 'spontane actie' bij Schiphol laat volgens Van Keimpema zien dat 'het actievuur weer oplaait' bij de boeren van Farmers Defence Force.