Partijen roepen provincie op in actie te komen voor opvang asielzoekers

De woningnood geldt voor iedereen, maar toch zou het provinciebestuur een inventarisatie moeten maken waar er nog geschikte plekken zijn, zegt Statenlid Charda Kuipers van GroenLinks. Ze wil dat de provincie bij zichzelf nagaat wat ze kan doen om te helpen. Kuipers wil dat gedeputeerde Fokkinga, die daarover gaat, er meer aan doet.

Nederland neemt maar een klein deel van de opvang van vluchtelingen voor zijn rekening en dat is al lastig genoeg, volgens Kuipers. Het is bijna een morele plicht om voor woonruimte voor statushouders te zorgen. Zo zouden er nieuwe azc's moeten komen voor minimaal zeshonderd bewoners. Dat is de ondergrens van opvangorganisatie COA.