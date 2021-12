Friese fotograaf wint internationale prijs voor insectenfoto's

De fotograaf pakt tegenwoordig niet meer de vliegenklapper maar zijn fototoestel als hij een insect ziet, zegt Jongsma in een vraaggesprek met dagblad Trouw. Hij legt vooral spinnen, wespen, kevers, mieren, vlinders en vliegen vast op de gevoelige plaat.

Jongsma maakte altijd al dergelijke foto's. Hij deed er niets mee totdat de organisatie Buglife op zijn pad kwam. Die zet zich in voor het behoud van insecten. Door zijn foto's te laten zien, hoopt Jongsma dat mensen voorzichtiger omgaan met insecten.

Eerst ging Jongsma zelf de natuur in om zijn foto's te maken. later ging met een bijenhouder mee. Nu krijgt hij insecten van vrienden, kennissen en verzamelaars. Ieder insect legt hij onder de microscoop om te bekijken of het een mooi plaatje is. Daarna zet hij ze in detail op de foto.