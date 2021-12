Steeds meer auto's van Rijkswaterstaat aangereden: "Ik dacht: Ho! Dit gaat niet goed"

Dat het aantal aanrijdingen omhoog is gegaan, zou kunnen komen doordat er dit jaar meer aan de weg is gewerkt dan een jaar geleden, zegt Roling. "Vorig jaar is een deel van het werk blijven liggen, en we pakken nu ook al werkzaamheden op die eigenlijk pas voor volgend jaar op de planning stonden, omdat het nu relatief rustig is op de weg", zegt ze.

Een engeltje op je schouder

Op de A7 is het nu relatief goed afgelopen, zegt Roling. "Bij zo'n aanrijding zien we vaak dat de auto total loss raakt. Je moet er niet aan denken dat er dan nog iemand in zit."

"De auto stond er om de andere hulpverleners te beschermen, die verderop aan het werk waren. In dat opzicht heeft 'ie zijn werk gedaan. Maar dit wil je natuurlijk niet."

Weginspecteur De Jong is inmiddels alweer aan het werk. Met een flinke kras in de auto, dat wel.