Alleen verkeerde wissel Kramer beter bekeken dan F1-titel Verstappen

De race van Sven Kramer in februari 2010 werd door 5,2 miljoen mensen bekeken, zegt een woordvoerder van Stichting KijkOnderzoek. Zondagmiddag zaten 4,9 miljoen Nederlanders voor de Formule 1-race van Max Verstappen in Abu Dhabi.

Voetbalwedstrijden van Oranje worden nog beter bekeken. Het meest bekeken sportevenement ooit is de halve finale op het WK in 2014. Toen zagen 9 miljoen mensen dat Nederland verloor van Argentinië.

De kijkcijfers worden sinds 2002 bijgehouden door SKO. Kramer was in 2010 de snelste schaatser op de 10 kilometer in Vancouver, maar zijn coach Gerard Kemkers had hem een verkeerde baan in gestuurd. Daarom werd de Fries gediskwalificeerd.