Liesbeth List wordt geëerd met herdenkingsmunt

Op de voorkant van de munt staat een klassiek portret van List. Op de achterkant staat een silhouet van een zingende List met op de achtergrond het reliëf van een vinylplaat. Er zijn twee varianten van de Listpenning: een in zilver en een in coincard. Ze gelden niet als wettig betaalmiddel.

Liesbeth List (78) overleed aan het begin van de coronaperiode, op 25 maart 2020. Ze won in haar carrière verschillende prijzen. Ze brak als zangeres door toen ze contact kreeg met Ramses Shaffy. Met hem had ze haar grote hit ' Pastorale '. Dat nummer zong ze in 2012 op de Fryske Music Night in een Friese vertaling samen met Syb van der Ploeg.