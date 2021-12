Toch niet genoeg gruttokuikens groot geworden om soort in stand te houden

Dit natte en relatief koude voorjaar lijkt voor een groot aantal weidevogels goed uit te pakken. Ook voor de grutto in Fryslân. Echter bij dit nieuwe onderzoek is gekeken naar kleurringen en hoeveel jonge grutto's met kleurringen weer zijn gezien.

Deze methode wordt al vanaf 2012 gebruikt. En daaruit blijkt dat er naar alle waarschijnlijkheid 8.700 kuikens groot zijn geworden. Om het huidige aantal grutto's te behouden, horen dat er eigenlijk 12.000 te zijn.

Een mogelijke verklaring voor het feit dat de resultaten na eerdere optimistische geluiden toch tegenviel, is dat de telling in de weilanden dit keer in de meeste gevallen zijn gedaan voordat de eerste snee gras eraf was gehaald en dat er bij het maaien toch veel jonge vogels dood zijn gegaan, zo laat de Vogelbescherming weten.

Geen geslaagd broedseizoen

Vogelbescherming Nederland vindt het daarom geen geslaagd broedseizoen. Al zijn er in vergelijking met de laatste negen jaar gemiddeld wel zeven procent meer kuikens groot geworden. En het is duidelijk dat een natte omgeving veel resultaat oplevert als je de grutto een kans wil geven om met succes te broeden.