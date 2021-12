Verlenging avondlockdown zorgt voor omzetverlies | Mogelijk eerder kerstvakantie

Het aantal patiënten dat binnenkomt op de ic wordt minder, maar het aantal patiënten met Covid op de ic's neemt nog altijd toe, zegt Van der Voort. Op de intensive care in het UMCG worden momenteel 17 van de 18 coronabedden gebruikt.

Van der Voort is het dan ook niet eens met LCPS-voorzitter Ernst Kuipers, die vorige week zei dat de instroom van nieuwe patiënten over de piek heen is. "We zijn helemaal niet over de piek heen. Moet je je voorstellen hoe dit aankomt bij verpleegkundigen en artsen die zich een slag in de rondte werken en het nauwelijks voor elkaar krijgen?"