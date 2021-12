Leeuwarder horeca wil meer coronasteun | GGD opent testlocatie in Dokkum

Donderdag en vrijdag kunnen mensen boven de 60 een boosterprik halen in De Klink in Koudum. De prik wordt gegeven aan mensen die een brief hebben ontvangen van de huisartsenpraktijk in Koudum en Wijckel. De huisartsen zullen zelf de prik geven, met assistentie van de GGD. Ook op 3 januari kunnen mensen naar De Klink komen voor een prik.

Andere inwoners Súdwest-Fryslân

Inwoners uit Súdwest-Fryslân die niet bij de huisartsenpraktijk zitten, kunnen mailen naar boosterkoudum@gmail.com, om te kijken of er nog een plekje voor ze is. Via dit e-mailadres kunnen mensen zich ook afmelden.