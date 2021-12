Kabinet wil 'avondlockdown' verlengen | Veiligheidsberaad komt bijeen

Werkgevers kunnen vanaf maandag een aanvraag doen bij uitkeringsinstantie UWV voor de nieuwste loonsteunregeling. Met de zogenoemde Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) steunt het demissionaire kabinet bedrijven die worden geraakt door de coronamaatregelen.

In de zevende periode van de NOW is nieuw dat bedrijven die na 1 februari 2020 zijn gestart in aanmerking komen voor loonsteun. Werkgevers kunnen de coronasteun voor de maanden november en december tot en met 31 januari aanvragen.