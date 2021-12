Kabinet wil 'avondlockdown' verlengen | Nieuwe loonsteunregeling voor werkgevers

Het aantal bedrijven dat failliet ging is in de maand november flink gestegen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau Statistiek zijn er in november, los van het aantal eenmanszaken, 166 faillissementen geweest over bedrijven en instellingen.

Voor de coronacrisis waren er echter meer bedrijven die failliet gingen. Door de steun van de overheid konden veel bedrijven het nu redden. Ook lieten rechters gezonde bedrijven vanwege de coronacrisis minder snel failliet gaan.

Loonsteun

In oktober kwam de loonsteun voor ondernemers ten einde. Volgens het CBS is het mogelijk dat dit zorgt voor het hoge aantal faillissementen in november. Bedrijven kunnen vanwege de coronamaatregelen weer loonsteun aanvragen voor november en december.