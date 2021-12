Voorzitter Elfstedenvereniging: "Het ijs is onderweg, het voelt anders"

We kunnen het wel over het schaatsen hebben, maar er ligt nog geen ijs en er is corona. Afgelopen jaar was het bestuur duidelijk: dit kan door de pandemie niet doorgaan. Jullie denken nu anders.

"Klopt. De situatie is ook anders. We hebben nu een hoge vaccinatiegraad. En we hopen dat we in januari en februari over de piek van de besmettingen heen zijn en dat we dan binnen de beperkingen die er dan mogelijk zijn, oplossingen bedenken om de tocht toch door te laten gaan."

Waar denken jullie dan aan?

"Dat vertel ik u niet, maar reken maar dat we druk bezig zijn, zodat we er klaar voor zijn. Om een voorbeeld te noemen: we hebben een start waarbij we duizenden mensen in een kooi zetten. Daar moeten we nu al een oplossing voor bedenken. En natuurlijk moeten we kijken naar zaken zoals mondkapjes en de anderhalve meter."