Talsma in achterhoede ploegenachtervolging, persoonlijk record voor Anema

Daarmee eindigden de Nederlanders op ruim zes seconden van de winnaars uit de Verenigde Staten. Casey Dawson, Emery Lehman en Ethan Cepuran reden 3.35,59. Het zilver ging naar Noorwegen (3.36,24) en het brons naar Canada met Ted-Jan Bloemen (3.38,60).

Talsma mocht starten op de ploegenachtervolging omdat een grote groep Nederlandse schaatsers de wereldbeker overslaat vanwege het olympisch kwalificatietoernooi tussen kerst en oud en nieuw.

Nederland staat in het wereldbekerklassement nu op de vierde plaats.

Persoonlijk record

Op de 1.500 meter bij de vrouwen kwamen twee Friezinnen in actie. Reina Anema uit Gorredijk werd zevende in de B-groep in een nieuw persoonlijk record van 1.56,11.

Ellia Smeding uit Harlingen, die uitkomt voor Groot-Brittannië, werd in diezelfde groep 21e met 1.59,26 en viel daarmee net buiten de wereldbekerpunten.

Onder meer Antoinette de Jong en Ireen Wüst sloegen de wereldbeker in Canada over.