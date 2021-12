Flyers pakken in moeilijk duel de volle winst

In de eerste periode hadden de gasten uit Zoetermeer een licht overwicht, maar dat konden ze niet omzetten in een voorsprong. Na goed 13 minuten wisten de Flyers de goal wel te vinden. Lars den Edel vond topscorer Roope Nikkilä en die zette de 1-0 op het bord.

Zoetermeer voert druk op

In een leeg Thialf kwamen de Friezen in de tweede periode in de verdrukking door een fel Zoetermeer. De ploeg van trainer/coach Mike Nason moest geregeld aan de noodrem trekken en verschillende spelers zaten zo nu en dan op de strafbank.

De Panters kwamen enigszins gelukkig opo gelijke hoogte door een afstandsschot van Martijn Geerlings, waar goalie Martijn Oosterwijk naast greep. Vlak voor het einde van de periode misten de Flyers nog een goede mogelijkheid om weer op voorsprong te komen, toen Trevor Hunt net niet kon scoren.

Spanning in de derde periode

De Flyers begonnen de derde periode sterk. Na twee minuten werd Jasper Nordemann onreglementair afgestopt en kreeg hij een penalty. Nordemann miste echter, en halverwege de periode leken de rollen omgedraaid, toen Zoetermeer met vijf man tegen drie Flyers kwam te staan door twee straffen. Maar de Friezen overleefden die twee-man-minder situatie.

In de 13e minuut zorgde Kevin Nijland uiteindelijk via een snelle uitbraak voor de zwaarbevochten 2-1 overwinning. Met zijn winnende goal werd Nijland ook de man of the match.