Suzanne Schulting genomineerd als Sportvrouw van het Jaar

Omdat het NOC*NSF Sportgala afgelopen jaar niet doorging, lopen de nominaties over de afgelopen twee jaar. Opvallend is dat dezelfde drie vrouwen ook bij het van Sportgala 2019 de drie genomineerden waren.

Dit jaar won Schulting het WK shorttrack door alle afstanden te winnen. Juryvoorzitter Bas van de Goor legt uit: "We kijken hoe groot een sport wereldwijd is, of het in de top dicht bij elkaar zit, wat voor soort evenement het is, welke impact de prestatie heeft op het Nederlands publiek en tot slot of het een hoofd- of bijnummer in de sport betreft."

Ook Van der Wal maakt kans

Naast Schulting is er nog een Fries die kans maakt op een prijs. Coach Eelke van der Wal uit Holwerd is genomineerd als Coach van het Jaar.

Van der Wal is trainer van de paralympische wielerploeg, met onder andere Olympisch kampioen Tristan Bangma. Hij moet het opnemen tegen Hugo Haak, coach van de baanwielrenners, en Laurent Meuwly, die de atleten op de 400 meter en de 4x400 meter begeleidt.

Geen Sportgala met publiek

De prijzen worden op woensdag 22 december uitgereikt in een speciale televisie-uitzending. Daarin wordt teruggekeken op de mooiste sportmomenten van de afgelopen twee jaar.