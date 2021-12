Aris knokkend naar kwartfinale Basketball Cup na achterstand van 24 punten

De Basketball Cup is het nationale bekertoernooi voor de Nederlandse clubs uit de BNXT League. Aris kwam goed uit de startblokken en pakte meteen de voorsprong (9-0). Dat goede begin konden de Leeuwarders geen vervolg geven, want het eerste kwart ging met 22-25 naar de bezoekers uit Amsterdam.

Het tweede kwart ging al niet veel beter voor de thuisploeg. Apollo pakte een grotere voorsprong en ging met een stand van 37-51 de rust in.

Comeback Aris in vierde kwart

De rust hielp Aris niet. De Leeuwarders kregen het verschil met Apollo maar niet kleiner. Aan de andere kant was Apollo niet af te stoppen, en stond het halverwege het derde kwart maar liefst 49-72.

Met nog tien minuten te gaan drukte Aris het gaspedaal volledig in. En dat hielp. Net over de helft van het laatste kwart kwam Aris weer op gelijke hoogte met Apollo: 80-80. Daarna bleef het nog lang spannend, maar was het uiteindelijk de thuisploeg die de overwinning, en daarmee de kwartfinale van de beker, binnen haalde.