Voetbalvrouwen van sc Heerenveen verliezen van PSV

Al vroeg in de wedstrijd kwam PSV voor dankzij een strak ingeschoten penalty in de vierde minuut. Na een kwartier spelen was er een grote kans voor Van Dijk, maar de keepster keerde de bal. Een vrije trap van Bormans schoot daarna over het doel. Vlak voor de rust kreeg McFarland een gele kaart. De gasten konden de volgende vrije trap niet verzilveren.

Na de rust voer Heerenveen de druk hoog op. Een schot van Eef Kerkhof eindigde in de handen van keepster Sari van Veenendaal. Een afstandsschot van Bormans kwam op het dak van de goal. De eerste kans voor PSV in de tweede helft raakte de lat. Ook in de extra speeltijd van zes minuten werd niet meer gescoord

Het was de elfde competitiewedstrijd in de eredivisie. De vrouwen van sc Heerenveen staan nu op de achtste plek.