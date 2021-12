Aant-Jelle Soepboer: "Heel erg als het wad Unesco-status kwijt raakt"

Maar ze blijft wel bij het standpunt dat als het veilig kan, de winning door moet gaan. "We willen immers ophouden met de winning in Groningen en we willen ook niet afhankelijk zijn van Rusland. Bovendien leveren windmolen- en zonneparken overal discussie op, net als de plannen voor aardwarmte en kernenergie."

PvdA'er Wietze de Haan wijst op de mijnbouwwet waar minister Blok zich steeds op beroept. Deze wet zou hem geen ruimte geven om een vergunning te weigeren. "Maar kijk ook naar de Natuurbeschermingswet. Dan kan dat wel."

Plek in het kabinet

Aukje de Vries wilde niks zeggen over een eventuele kandidatuur voor een plek in het nieuwe kabinet. Haar naam gaat wel rond in de wandelgangen. "Laat er eerst maar eens een regeerakkoord komen. Al zou het natuurlijk heel eervol zijn als ze mij vragen. En mocht dat gebeuren, dan zal ik er goed over nadenken."