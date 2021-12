Dode man aangetroffen in het water bij Jutrijp; politie zoekt getuigen

De man is voor het laatst in Hommerts gezien, even na middernacht. Hij was daar op zijn fiets. Agenten vonden hem 's middags in het water bij Jutrijp. Daar werd ook de fiets van de Sneker gevonden.

De politie doet onderzoek naar het incident. Op de locatie waar hij is gevonden, is uitgebreid sporenonderzoek gedaan. Ook wordt er onderzoek gedaan in de buurt. Uit het onderzoek moet nog blijken of het gaat om een misdrijf.

Getuigen

De politie is op zoek naar getuigen die tussen 00.30 en 16.30 uur in de buurt zijn geweest van de Krimwei in Jutrijp. Ze hebben mogelijk informatie die kan helpen bij het onderzoek. Inwoners van Hommerts en Jutrijp met een beveiligingscamera of deurbelcamera, worden gevraagd om beelden te delen met de politie.