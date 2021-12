VIDEO: Friese kerkdienst vanuit de doopsgezinde kerk in Leeuwarden

De voorganger is de remonstrantse dominee Marjan van Hal. Ze zal stilstaan bij de ontmoeting van Maria met haar nicht Elizabeth. Een ontmoeting van schoonheid en warmte. In plaats van een overdenking wordt een brief aan Maria voorgedragen.

Theo Jellema bespeelt het orgel. Muzikale begeleiding komt fan het Huzumer Kwintet, dat bestaat uit Linda Jongbloed en Tryntsje van der Veer (sopranen), Janet Wassenaar (alt) en Rein Smilde (tenor) en Teake Posthuma (bas).

Klik hier voor de liturgie van de kerkdienst.