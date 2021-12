Tom Holkenborg - voormalig Weekend at Waikiki - brengt nieuw werk uit

Friese vriendenclub

In de jaren tachtig begon Weekend at Waikiki als vriendenclub in Wolvega. Ze werden onderdeel van de 'Friese Bries', een stroming van Friese popgroepen die een nationaal en internationaal podium kregen. Ze waren een van de eerste westerse bands die in het voormalige Oostblok toerden.

In de FryslânDOK 'Rock-'n-roll in Friesland' komt ook het verhaal van Weekend at Waikiki aan de orde.