OMT wil 'Avondlockdown' verlengen | Jaren 1955 en 1956 aan de beurt voor boosterprik

Afgelopen jaar zei Wieling al in november dat in de coronatijd geen tocht georganiseerd kon worden. Dit jaar had hij een andere boodschap: dat ze een oplossing zullen bedenken binnen de beperkingen. Dat komt onder andere door de hoge vaccinatiegraad. Wat de coronamaatregelen in januari en februari zullen zijn is nog niet bekend, maar het bestuur wil kijken naar wat mogelijk is.