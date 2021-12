Waadhoeke en Harlingen zetten in op isolatie in streven naar aardgasvrije woningen

Door de rijksoverheid is besloten dat er vanaf 2050 geen aardgas meer mag worden gebruikt voor het koken of het verwarmen van huizen. Gemeenten hebben de opdracht gekregen om met plannen te komen, maar Harlingen en Waadhoeke vinden het nog te vroeg om nu al te besluiten welke wijken en dorpen er van het gas af moeten.

"Dat isoleren vinden we meer een reëel plaatje", zegt wethouder Jan Dijkstra van Waadhoeke. "We zijn een plattelandsgemeente en we zien dat er heel veel individuele oplossingen moeten komen in dit probleem. Om dan nu al wijken aan te wijzen die van het gas af moeten, zonder dat we hebben vastgesteld hoe dat moet, lijkt ons niet de goede weg."

Isolatie levert besparing op

Volgens hem is er met isolering een grote besparing te behalen. "En dat is ook minder gas. Zo kun je het ook aanvliegen." De gemeente is bezig met plannen zodat bewoners de voordelen zien van isolatie. Er zullen ook subsidieregelingen moeten komen.

De visie gaat over de eerste vijf jaar waarin dus vol wordt ingezet op isolatie. Ook zullen een paar plekken, met name in de steden Franeker en Harlingen, worden aangewezen voor een warmtenet.