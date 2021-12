Roken stap voor stap helemaal verbieden: ook een goed idee voor Nederland?

Daarom richt de GGD in Nederland en Fryslân zich op het veroorzaken van een gedragsverandering in de maatschappij. Door de omgeving van kinderen aan te passen en bijvoorbeeld rookvrije schoolpleinen, werkplekken en ziekenhuizen te organiseren krijgt roken een steeds kleinere rol in het dagelijks leven. Zo kunnen kinderen in een rookvrije omgeving opgroeien en is de kans dat ze later zelf roken kleiner.

Accijnsverhoging

Hoewel Brandsma niet verwacht dat zo'n wet binnenkort in Nederland zal worden doorgevoerd en er al een aardige gedragsverandering plaatsvindt, hoopt hij dat de accijnsverhoging op sigaretten wel doorgaat.

Momenteel is er sprake van dat die verhoging misschien een jaar zal worden uitgesteld, maar daar staat GGD Fryslân niet achter: zo'n verhoging werkt namelijk ook erg effectief tegen roken, zo blijkt uit onderzoek.