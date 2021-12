Friezen in Abu Dhabi voor Max Verstappen: "Ons weekend kan niet meer kapot"

Nanneke Okkema uit Witmarsum is met haar man Jaap en zoon Bert in de Verenigde Arabische Emiraten. Vrijdag zat het gezin al in Dubai. "Het is hier fantastisch", zegt Okkema. "We zitten nu in het winkelcentrum. Er komen fonteinen omhoog, het is geweldig. Er is hier van alles."

Oranjesfeer

In de Emiraten was al goed te merken dat de Formule 1 eraan kwam. "Er lopen hier mensen met oranje shirts en petjes. Er is een goede sfeer en een mooi hotel. Wij zijn nog niet op het circuit geweest, zaterdag gaan we naar de training en kwalificatie."