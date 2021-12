Jansen weet het niet meer na dramatische wedstrijd: "Dit is onverklaarbaar"

Verdediger Sven van Beek was slecht te spreken over de wedstrijd van zijn team. "Het was heel slordig, onder de maat: zo simpel is het."

"Dit heb ik nog nooit gezien"

"Zoveel verkeerde keuzes, dat heb ik nog nooit gezien bij Heerenveen", zegt Van Beek. "Je wilt een mooie pot neerzetten en je weet dat je een goede slag kan slaan, maar dat is niet gelukt."

Volgens Van Beek moet Heerenveen echter niet wanhopen: "We moeten ook weer niet zo dramatisch doen, het is maar één wedstrijd." De komende wedstrijden moet Heerenveen er weer staan, onder andere de Friese derby komt eraan: "Als je je daar niet voor kunt opladen, dan weet ik het ook niet meer."