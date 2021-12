Michelle de Jong twaalfde op tweede 500 meter in Calgary

De Jong was twee tiende sneller dan een dag eerder in Calgary. De overwinning in Canada ging zaterdagavond in 36,66 naar Angelina Golikova uit Rusland. Het zilver was voor Nao Kodaira uit Japan. Erin Jackson uit Amerika, die derde werd, pakte de eindwinst in het wereldbekerklassement.

De Jong en Fledderus achterin

Veel Nederlandse schaatser slaan de wereldbeker in Calgary over, omdat dat niet goed in het schema past in voorbereiding op het olympische kwalificatietoernooi. Andere schaatser mogen daarom wel meedoen, zoals Marrit Fledderus uit Sint Nicolaasga. Zij werd vijftiende in 37,90.

Op de 1000 meter deed alleen Letitia de Jong mee in de A-groep. Zij werd zestiende in 1.14,86.